Nekikeseredett Herczeg-Kis Bálint, nem megy neki a játék – A Borsnak elárulta, mi a baj!

Herczeg-Kis Bálint a saját évadában szinte verhetetlen volt, és azt a formáját áthozta az All Star évadba is. De az első hetek lendülete megtört, egyszerűen nem talál magára. Még amikor a csapata nyert is, ő nem sok ponttal tudott hozzájárulni a sikerhez.

Valami nem megy Fotó: TV2

Sajnos az elmúlt egy-két hétben azt érzem, hogy nem vagyok teljesen önmagam

– árulta el a Borsnak Bálint. – Az otthonról kapott ajándékok nagyon felébresztették bennem a honvágyat, és azt, hogy mennyire szeretem a családomat, a barátnőmet, és nagyon szeretnék mellettük lenni. Ezt az érzést le kell küzdenem, de bízom benne, hogy megjön az áttörés. Leginkább a saját fejemben kell összeraknom, és kizárni minden külső tényezőt. Viszont nagyon hálás vagyok, hogy egy segítő csapat áll mögöttem, és ők is próbálnak támogatni.

A tavalyi széria férfi győztese tisztában van vele, hogy már a verseny finisében vannak, próbál is erőt meríteni.

– Még mindig a családom adja a legtöbb erőt, még ha rossz hatással is volt rám az ajándék. Be akarom nekik bizonyítani, hogy képes vagyok rá. Nagyon erős ellenfeleim vannak, de nem igazán másokban keresem a hatalmas ellenfelet, hanem magamat húzom vissza azzal, ha nem kapom össze magam minél előbb. Ha fejben erős tudok lenni, akkor tudom, hogy képes vagyok nyerni.