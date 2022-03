Nagymama lett Rák Kati, megszületett az első unoka, Jónás

Megérkezett a szépséges színésznő fogadott lányának első gyermeke, és Kati nagy álma teljesült ezzel: végre nagymama lett. Rák Katinak, ahogyan azt a Bors is megírta már, három lánya van, akik közül Sacinak és Biankának ő adott életet, Klári, pedig férje korábbi házasságából érkezett. Azonban a színésznő máig úgy beszél lányairól, hogy hárman vannak testvérek.

Rák Kati sokáig szoptatott, úgy érezte, a színpad majd megvárja őt

Klárit egy éves korától neveljük az „igazi” édesanyjával nagy egyetértésben. Általa lettem először anyuka is, de természetesen a nevelt lányunknak nagyon klassz kapcsolata van mind édesapjával, Czető Bernát Lászlóval, a férjemmel, mind anyukájával, aki most is éppen ott van nála segíteni – kezdte Kati a történetüket.

László író, dramaturg, híres magyar sorozatok atyja,

Találkozás áprilisban

Elmesélte, hogy Klári hősiesen, egyedül vállalt babát messze szülőhazájától, Dániában, s most is egyelőre csak videón keresztül látta a kis jövevényt, de így is elbűvöli őt teljesen.

Már nagyon várom, hogy a kezembe szoríthassam, de csak áprilisban jönnek haza két hónapra. Viszont az a két hónap maga lesz a mennyország! Rajongásig szeretem a gyerekeket, ezt nem titkoltam soha, pláne, ha az a saját unokám – vallotta be Rák Kati meghatódva, és hozzátette, hogy viszonylag könnyű volt a szülés, Klári természetes úton tudott életet adni első babájának. Kati szerint Jónás nagyon szerencsés kisbaba, mert nem sokan mondhatják el, hogy ennyi kettes számot tartalmaz a születésük időpontja: Jónás baba éppen 2022. 02. 22-én jött világra.

Jónás baba éppen 2022. 02. 22-én jött világra

Ugyanúgy csinálná

Rák Kati szívesen emlékszik vissza az ő anyaságának minden pillanatára és őszintén beszél arról, hogy megbánt- e valamit ezzel kapcsolatban, vagy mindent ugyanúgy csinálna most is.

Úgy volt jó, ahogy volt. Az én időmben talán nem volt ekkora a nyomás a nőkön, hogy karriert építsenek, más idők jártak. Olyan természetes volt az egész.

Kati házasságából két lány született, Sára és Bianka. Harmadik, nevelt lánya Klári, más édesanyától született, ám Katival kapcsolatuk nagyon jó

Amikor eljött az idő, gyereket vállaltunk. Persze, hogy volt, aki színésznőként is inkább a színházat választotta, de én minden áldozatot meg akartam hozni, hogy teljes anyuka legyek a lányok életében, és csak akkor siettem el mellőlük, ha már aludtak – újságolta a Keresztanyuban is játszó Kati, aki fiatal anyukaként is vállalt szerepeket, azonban a gyerekek hiányán nehéz lett volna túltennie magát, így a férjével úgy döntöttek, hogy egy éves korukig Kati otthon végzi a gyerekek körüli teendőket.

Szívesen hoztam meg ezt az áldozatot

– Ezen felül annyi energiám volt, hogy ha csak este indultam a színházba játszani, előtte volt időm mindenre. Főztem, mostam, takarítottam, készültem az előadásra, elláttam a lányokat mielőtt az esti munkámra elindultam volna. Ma már nem tudnám magam után csinálni ezt! – nevetett Kati a nosztalgikus élményeket felidézve.

Marmotsein Berta csodálatos élete egy monodráma, melyet Kati már évek óta nagy sikerrel visz színpadra

Második unoka

Kati vér szerinti lánya, Bianka is babát vár, egy kislányt. A negyedik hónapban van, és a baba Magyarországon születik majd. Katival madarat lehetne fogatni, hogy ennyi baba lesz körülötte.

Kati lányai modellként kezdték pályafutásukat

Színház, film, mesék

Rák Kati elfoglalt napokat tudhat maga mögött. Az unokája születésével egy időben egy ukrán származású anyukát játszik az egyik ismert tévéfilm sorozatban, de emellett nyugdíjasoknak tart léleksimogató programokat, és sorban a negyedik meselemezén is dolgozik.