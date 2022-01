Örömhír: nagymama lesz a színésznő

Rák Kati több éve ábrándozik arról, hogy egyszer eljön az idő, amikor ő is végre babusgathatja unokáit, erről már beszélt a Borsnak is. Az akkor még csak egy kedves álomnak számító gondolat mára valósággá vált, hiszen kiderült: bővül a család.

Hihetetlen, de igaz! A lányaim unokával fognak megajándékozni minket! – újságolta lapunknak Kati, és a színésznő hozzá tette, hogy mindketten vágytak már erre a nagyszülő szerepre. Férje, a neves dramaturg, forgatókönyvíró és filmes szakember, Czető Bernát László is repes az örömtől, és alig várják, hogy kezükben tarthassák a babákat. Lászlónak, akit egyébként a magyar sorozatok atyjának szoktak hívni, a Szomszédok sorozatot is neki köszönhetjük, többszörösen oka van az örömre.

Kati és férje végre nagyszülői örömök elé néznek

– Klári, az első házasságomból született lányom előbb jelentette be, hogy várandós, és éppen Kati szülinapjára van kiírva. Klári lányom februárra várja a baba érkezését, és kint él Dániában. Sajnos a pocakja és a covid-helyzet miatt most nem tudtunk együtt ünnepelni, de amint lehet jönnek, vagy mi látogatjuk meg őket – mesélte Rák Kati férje, Czető Bernát László.

Karácsonyi meglepetés

Egy baba érkezése az egész családot felélénkíti, és hirtelen a levegő megtelik jótékony energiákkal, bár a mindig jókedvű Katinak egyébként nincs erre szüksége. Az örökmozgó Kati már alig várja, hogy új feladatának eleget tegyen, így amikor a másik hírt is meghallotta, majdnem leesett az álla.

– Nevelt lányom után, most karácsonykor tudtuk meg, hogy édes lányom is gyermeket hord a szíve alatt. Fantasztikus nagy öröm ez nekünk, már régóta vágyott rá a lányom is, és titkon mi is, hogy babázhassunk, amíg még ilyen aktívan tudunk segíteni majd benne, mint nagyszülők – vallotta meg lapunknak Kati a nagy hírt. Kétszeres nagymamaságra készül tehát az új évben Rák Kati, ami hatalmas változás lesz majd a családban.

Katiék a karácsonyfa alatt tudták meg a nagy hírt: Bianka lányuk babát vár

Egy, kettő, három…

Klári a legnagyobb lány, mellette Saci és Bianka a kisbaba

Katiéknak rendhagyó családjuk van, miután férje Czető Bernát Lászlót elvált emberként ismerte meg Katit egy forgatáson, és hamar gyönyörű és gyümölcsöző szerelem lett belőle. Lászlónak az előző házasságból már volt egy kislánya, Klári, aki sokat volt az új családi fészekben.

A Klárikát is lányomként szeretem, és az én gyerekeimmel is isteni a viszonya. Most is például a két várandós, azaz Klári és Bianca együtt vannak Dániában – mesélte nekünk felvillanyozva Kati, aki az év eleji forgatásos időszak után, az újévre már kicsit nagyobb nyugalmat tervez önmagának, amely az egyik újévi fogadalma is egyben. A babázás, illetve a nagymama szerepre való hangolódás, pedig a másik.