Most közölték a gyászhírt: Meghalt a Marvel filmek sztárja

William Hurt halálhírét családja jelentette be vasárnap folyamán. A színész 71 éves korában családja körében hunyt el, bár 2018-ban prosztata rákkal diagnosztizálták, ami tovább terjedt a csontjaira is, amiből felgyógyult. Fia a család nevében egy közleményt adott ki: "Hatalmas fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett apánk és Oscar győztes színész William Hurt 2022 március 13-án, 72 születésnapja előtt egy héttel hunyt el." Hurt-t még a 80-as években három egymást követő évben is jelölték a legjobb színésznek járó szobrocskára, amit '85-ben A pókasszony csókjáért meg is kapott. Majd 2005-ben a legjobb mellékszereplőnek is jelölték, pedig csak néhány percig szerepelt a filmben, majd 2009-ben Emmy-re is jelölték. A legutóbb pedig Thaddeus Ross-ként több Marvel filmben is szerepelt, például a Végjátékban és a Fekete özvegy önálló filmjében.