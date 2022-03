Molnár Anikó: Jó lenne, ha nem kellene a háború miatt állatokat is menteni

Molnár Anikó tizenhat éve dolgozik állatmentőként. El sem tudja képzelni, milyen érzés lehet most azoknak az ukrán embereknek, akik a saját életük mellett az imádott háziállataikkal együtt próbálnak, otthonukat maguk mögött hagyva, biztonságba jutni. A kedvencek határátlépése semmilyen feltételhez nincs kötve.

Az nem vezetne jóhoz, ha olyan szabályokat hoznának be, aminek sokan nem tudnának megfeleli. Ez csak azt eredményezné, hogy rengeteg állatot hagynának hátra a gazdik a kényszerhelyzetükben. Az cél az, hogy minden élet megmeneküljön, nem csak az emberek, hanem a háziállatok is – kezdte a Borsnak Anikó.

– Egyébként én magam a kutyáim nélkül nem indulnék el sehova, de az is igaz, hogy a bizonytalanba sem vinnék őket, bíznék az isteni gondviselésben, vagy inkább velük halnék. Heti rendszerességgel szembesülök azzal, még mindig mennyi házi kedvencet dobnak ki az utcára, amit sosem lehet megszokni, de meglepődni már nem tudok. Az viszont jó lenne, ha nem kellene a háború miatt állatokat is menteni, így is pont elég nagy a baj, de reméljük, mihamarabb visszaáll a béke – jelentette ki érdeklődésünkre.