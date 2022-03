Menekülteknek ad munkát Schobert Norbi

Precedens értékű felajánlást tett Schobert Norbert! Az üzletember és felesége, Rubint Réka már eddig is a szívükön viselték a menekültek sorsát: múlt héten egy kamionnyi élelmet juttattak el az Ökumenikus Segélyszervezethez, hamarosan pedig ezt újra megteszik.

Norbi azonban nem áll meg itt: hosszútávú munkalehetőséget kínál azoknak az ukrajnai menekülteknek, akik a háború miatt kénytelenek voltak maguk mögött hagyniuk a hazájukat, most pedig gyakorlatilag a nulláról kell újrakezdeniük.

Amióta kitört ez a háború, rettentő rosszul alszom. Éjfélig híreket olvasok, aztán hajnali ötig alszom; akkor kipattan a szemem és megint a híreket kezdem pörgetni a telefonomon, nézem, hogy mi történt az éjszaka, figyelem az euró-árfolyamot… Mostanában gyakorlatilag csak ezek körül forognak a gondolataim – mondta el a Borsnak Schobert Norbi, aki hozzátette, hogy a munkalehetőség felajánlása már a háború kezdetekor az eszébe ötlött.

Mivel azonban a Magyarországon lévő hetven Update-bolt franchise-rendszerben működik, a bolttulajdonosok beleegyezésére is szükség volt.

Az Update egy összetartó közösség, mindenki kapható volt az ötletemre. Ahogy a hirdetésben is írtam, a krízishelyzetre való tekintettel nem szükséges kereskedelmi szakképesítés az állások betöltéséhez, ellenben tisztességes fizetésre számíthatnak, valamint be is tanítjuk őket – fogalmazott Norbi.

Az üzletember aktív, pedig nyugalomra lenne szüksége: tavaly augusztusban, a szokásos reggeli futása után összeesett a háza előtt, ahol negyven percig feküdt félig eszméletlenül. A kutyájának és egy szomszédjának köszönheti, hogy életben maradt. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, sztrókot kapott, feltehetően a túl sok stressztől, ami az utóbbi években érte. És bár Norbi próbál változtatni a régi életvitelén, a világban uralkodó helyzet segítségnyújtásra készteti.

Két éve úgy érzem magam, mint egy rémálomban, amiből lehetetlenség felébredni. A világjárvány, a koronavírus, a sztrók, aztán most ez a háború… A családban történt veszteségekről nem is beszélve. Soha nem hittem volna, hogy valaha oltásért fogok sorban állni, ahogy azt sem, hogy egy hidegháború küszöbén állunk majd itt, Európa szívében. Ha úgy alakulna, nem próbálnék kibújni a kötelezettségeim alól: harcba szállnék a hazámért. Én még voltam katona, biztos nem fogok egészségügyi papírokkal menekülni, ha úgy alakulna. Szívből remélem, hogy az országunk kimaradhat a háborúból. Teljes mértékben egyetértek a kormány álláspontjával, úgy látom, nagyon jól kezelik ezt a helyzetet – fűzte hozzá Norbi.

E. J.