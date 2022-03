Meglepő helyen tűnt fel Tóth Gabi legújabb videóklipjében

A Magyar Turisztikai Ügynökség népszerű előadók bevonásával online Daloskönyvet indított, melynek keretében ismert magyar dalok újszerű feldolgozásban hallhatóak. A folyamatosan bővülő YouTube csatornán most a Március 15-i ünnephez kapcsolódó szerzemények is elérhetők Tóth Gabi és Mező Misi előadásában. A jövőben minden olyan ének a Daloskönyv része lesz, amely a nemzeti identitás része.

Még télvíz idején, majd egy hónappal ezelőtt forgattuk az 1848’-49’-es forradalom és szabadságharc egyik ikonikus nótájának klipjét. Korhű ruhák, lovak és huszárok, látványos jelenetek is szerepelnek a Gábor Áron rézágyújához készült videóban. Sokan talán nem is tudják, hogy jónéhány huszár hölgy is részt vett a csatákban. Tisztelet a bátor nőknek, a hős asszonyoknak. Én értük is énekeltem ezt a nótát!

„Február közepén, a forgatás napjaiban béke volt a világban, nem dúlt háború a szomszédunkban, nem imádkoztunk minden percben azért, hogy hallgassanak el a fegyverek és térjen vissza az élet a normális kerékvágásba. Tisztelet a magyar történelem hőseinek és minden embernek határon innen és túl, aki ma is képes összefogni a bajban„ - írta bejegyzésben Tóth Gabi.

A Daloskönyvben ünnepeink és jeles napjaink dallamai szólalnak meg. A gyűjtemény azért készült, hogy kicsik és nagyok együtt énekeljenek, dalainkat ne felejtsük el, ha kell újra tanuljuk. A magyar énekek a nemzeti identitás építőkövei, különleges összetartó erővel bírnak. Nagy szükség van arra, hogy mindenki ismerje és magáénak érezze ezeket. Az egyedülálló kezdeményezés két karácsonyhoz kapcsolódó dallal indult, amelyeket már több mint 2 millióan néztek meg a YouTube-on.