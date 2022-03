Meggyes Dávid nyelves csókot kapott, de nem Stana Alexandrától

Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolata lassan hónapok óta tart. A szerelmes fiatalok odáig vannak egymásért, s ha tehetik, együtt töltik minden idejüket, ölelkeznek, csókolóznak. Azonban a táncosnő Alexandrát most elrabolták egy csók erejére Dávidtól, mutatjuk ki volt a szerencsés.

A kutyus éneklés közben kapta le Dávidot

Alexandra egy napig megnézhető storyjában rakta ki, hogy mi történt, ezzel a címmel: Napjaink. Dávid éppen a Backstreet Boys - As Long As You Love Me című megaslágert énekelte, amikor megtörtént a nyelves csók.