Köllő Babették pénze is bentragadt a Sberbank csődje miatt

Egyre több hazai hírességről derül ki, hogy ők is a háború miatt csődbe ment magyarországi Sberbank ügyfelei voltak.

Vészhelyzet Tóth Veráéknél

Elsőként Tóth Vera és párja, Pauli Zoltán beszélt arról a nyilvánosság előtt, hogy minden megtakarításuk a nevezett bankban volt, így egyik napról a másikra pénz nélkül maradtak.

– Sajnos a szemmel jól látható összeg nekünk is bent ragadt, ami komoly problémákat eredményezhet – nyilatkozta korábban a Borsnak, Tóth Vera.

– Mi felelősséggel tartozunk az alkalmazottainkért, ezáltal a családjaikért is, akiknek fizetést kellene adni. Most egyetlen dolgot tehetünk, hogy mindenkitől türelmet kérünk. Nálunk minden átutalással működik, és online foglalási rendszerrel dolgozunk, ezért a Sberbank megszűnése miatt azonnal cselekednünk kellett...

A nyilatkozat óta eltelt pár napban Veráék helyzete nem sokat változott.

– Várunk a pénzünkre, nagyon reméljük, hogy mihamarabb megérkezik és ki tudunk fizetni mindent és mindenkit – mondta hétfőn lapunknak az énekesnő.

Bízik a kártalanításban Köllő Babett

Köllő Babett nem panaszkodni akar, hiszen tisztában van vele, hogy a Sberbanknál vezetett számlákon tartott összegeket az Országos Betétbiztosítási Alap százezer eurós összeghatárig visszafizeti. Ugyanakkor elismeri, hogy neki és a családjának sem jött jól, hogy éppen ott tartottak pénzt.

Tény, hogy érintve vagyunk az orosz érdekeltségű bank csődjében annyiban, hogy a családunk több számlát is vezetett náluk. Ugyanakkor bízunk az OBA-ban, vagyis nem aggódunk azon, hogy esetleg nem kapjuk vissza a számlákon bennrekedt összegeket. Ettől függetlenül kellemetlen, hogy ezek az összegek most nem hozzáférhetőek, de tulajdonképpen úgy vagyok vele, hogy örülök annak, ami van, vagyis jelen esetben inkább annak, ami nincs. Értem ezalatt, hogy nálunk nincs háború és még módunk van arra, hogy segítsük a rászorulókat. Amíg ez így van, semmi sem számít igazán. A pénz az csak pénz, de a béke maga az élet és ez most a napnál is világosabb – mondta a Borsnak Köllő Babett.