Kiderült, kit választ a biztos párbajozó Tóth Janka mellé ellenfélnek a Bajnokok sztárja – Fotó

A Kihívók, de az Exatlon All Star nézői szerint is a múlt heti eltaktikázott párbaj ütött most vissza a Bajnokokra, akik a héten eddig csak veszítettek. Kínos vereségeiknek első áldozata Tóth Janka, aki mellé Jósa Danny választ párbajellenfelet. Mi alapján fog dönteni? Puszta számok, statisztika vagy érzelmek is döntenek?

Fotó: TV2

Mindenképpen tőlünk távozik egy lány, és bárki is legyen az, szerintem nagyon meg fogja viselni a csapatot

– kezdte a Borsnak Danny. – Innen nem lesz könnyű felállni, de minden mély gödörből fel lehet. Mivel házon belül párbajozunk, így a taktika szóba sem kerül. Azt gondolom, hogy az eddigi bajnok csapat elveket fogjuk követni, és a második legrosszabb statisztikájú lesz Janka ellenfele. Természetesen kikérem majd a többiek véleményét is, de a lányok nagyon közel állnak egymáshoz így mindenképpen egy kemény párbaj lesz. Biztosan megvisel majd minket, hogy elveszítünk egy piros lányt, de mindent megteszünk majd azért, hogy túllendüljünk ezen is.

A Bors számításai szerint a második legrosszabb statisztikájú női Bajnok versenyzője: Szabó Dorka.

Fotó: TV2