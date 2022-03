Keresztes Ildikó belebetegedett a forgatásban: Volt, hogy majdnem gyomorfekélyt kaptam

Az énekesnő a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában őszintén beszélt arról, hogy az 50. születésnapján döbbent rá, hogy eddig mennyire rosszul fogta fel az életet, a pandémia okozta veszteségek pedig méginkább megerősítették benne azt a gondolatot, hogy csak a mában éljen. A podcastban mesélt arról is, hogy sokan nagyon keménynek gondolják őt, pedig ez nem így van. Az X-Faktor idején például annyira a szívére vett egy-egy dolgot, hogy az majdnem az egészségébe került.

„Pont azért szidtak, mert őszinte voltam”

-Én azt gondolom hogy pont ezért is szidtak néha az X-faktorban is, mert őszinte voltam. Az volt a legnagyobb kapufám, amikor úgy próbáltam őszinte lenni, hogy megpróbáltam beburkolni ezt egy vattába, hogy ne bántson és közben akkor mentem leginkább el az erdőbe, hogy nem úgy mondtam ki, ahogy én tisztán gondolom. Hanem megpróbáltam már a másikat kapásból megóvni és akkor lett a legdrámaibb az egész. Egyébként meg nem éri meg nem őszintének lenni, sem magaddal szemben, sem másokkal szemben, mert mindig kiderül-vallotta be az énekesnő. -Persze tévedhetsz. Az őszinteség is olyan, hogy most én mondhatom őszintén, hogy mit gondolok jelen pillanatba róla, de nem biztos, hogy az a valaki nem úgy változik meg mondjuk két év alatt, hogy az én akkori kimondott álláspontom már nem igaz-tette hozzá.

„Hazamentem, és egész vasárnap bőgtem”

–Ha én ilyen erőteljes arcot kaptam a Jóistentől, akkor már egyből erősnek hisznek, aztán jön hozzá egy ilyen hang, meg egy ilyen fizimiska, akkor meg vannak győződve róla, hogy ez egy terminátor, ez átmegy a falon is. Lehet, hogy bizonyos szituációban igen, de sokan nem tudják elhinni, hogy ezek az emberek a másik oldalon annyira esendőek, és annyira érzékenyek, és annyira bele tudnak mindenbe dögleni. Sokkal mélyebben engedem be magamba a dolgokat- magyarázta az énekesnő.

-Volt, hogy majdnem gyomorfekélyt kaptam az X-Faktor alatt például. Hazamentem, és egész vasárnap bőgtem, mert annyira megviselt egy szituáció, de közben türtőztetnem kellett magam, mert mégiscsak kétmillió ember nézett, nem csaphattam az asztalra, és nem mondhattam olyat, ami ott akkor hirtelen kijött volna belőlem. De valahogy a Jóisten pont emiatt a hiperérzékenységem miatt ezt adta nekem védekezési páncélnak, mert bizonyos embereket eleve kiszűr. Ezért gondolhatják azt, hogy nem vagyok szimpatikus-árulta el Keresztes Ildikó.