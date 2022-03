Jöhet a második baba a magyar énekeséknél– videó

Gájer Bálint a hivatalos Facebook-oldalán jelentkezett egy videóval, melyben megmutatta, éppen hogy haladnak a családi házuk építkezésével. Közben azt is elárulta, új otthonukba nyár végén tudnak beköltözni, ahova második gyermekük érkezhet.

– Többen láttátok, hogy árultam az iker házamat Soroksáron, amit sikerült hála istennek eladni. Vettem két telket, de végül úgy alakult, hogy egy ház projektbe szálltam bele. Nagyon felpörögtek az események, nyár végén akár be is költözhetünk. Tényleg nagy ütemben, nagy változások közepette úgy néz ki, hogy sikerül az önálló családi házat megépíteni dupla garázzsal, négy hálószobával. Akár Kirstóf kisfiamnak a testvére is érkezhet. Komoly munkálatok folynak a háttérben, egy gép a betenozást végzi. Az elkövetkezendő pár hónapban tájékoztatlak benneteket, és meg fogom mutatni, hogy éppen hogy állunk. Nagy a boldogság, mutatok majd részleteket nektek is – árulta el az énekes.