Hatalmas tömeget mozgatott meg a Békekoncert – Közel tízmillió forintot gyűjtöttek Fásy Ádámék

Március 13-án, múlt hét vasárnap került megrendezésre Fásy Ádám és dr. Pap Sándor, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje ötlete alapján az a jótékonysági koncert igazi sztárdömpinggel, amit a háborús menekültek megsegítéséért szerveztek meg. A rendezvény hatalmas tömeget mozgatott meg.

Egyelőre még nem tudok végleges összeget mondani, folyamatosan érkeznek a bevételek, de annyit tudok, hogy már közel 9 millió forintnál járunk, reményeink szerint elérjük a tizmilliót is. Óriási érdeklődés volt a koncert iránt, rengeteg ember jött össze – mesélte a producer. – A fellépő sztárjaink örömmel álltak színpadra, és magas színvonalú előadást kerekedett belőle. Büszke vagyok, hogy a művészekkel karöltve ilyen hatalmas összeg gyűlt össze, és ezt mondhatom dr. Pap Sándor nevében is, akivel nemrég beszéltem telefonon. A 1357-es nemzeti segélyvonalat továbbra is él, ami által 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat – mondta érdeklődésünkre Fásy Ádám.

Fotó: GABOR HAVEL PHOTO

– Külön boldogság számomra, hogy egy hét alatt sikerült a feleségemmel, Marikával és kislányunkkal, Zsüliettel közösen mindent megszervezni. Sokat dolgoztunk érte, de ehhez szükség volt a média segítségére is – fűzte hozzá.

A rendezvényt Fásy Ádám és dr. Pap Sándor nyitotta meg, ezt követően igazi örömzenélés alakult ki.

– A nyitóbeszéd után a zenekarommal és a közönséggel együtt elénekeltük a Őrizd a békét című John Lennon dalt. Megható pillanat volt, ami minden befektetett percért kárpótolt minket. Megérte, hogy belevágtunk, és még a Jóisten is velünk volt, mert az idő is csodálatos volt, ragyogóan sütött a nap, az emberek pedig végre maszk nélkül szórakozhattak a szabad ég alatt – mondta.