Beszáll a Bajnokokhoz? Dominikáról posztolt szexi képet Gelencsér Timi

Az Exatlon Hungary első évadában hatalmas meglepetést okozott Gelencsér Timi: nem sokon múlt, hogy ő nyerje meg a versenyt, ezüstérmes lett.

Akár nyertes is lehetett volna Fotó: TV2

A következő két szériában már riporterként láthattuk a műsorban, ami miatt fél évet töltött Dominikán.

Az All Starban azonban már átadta a stafétát Nagy Rékának, és azt is leszögezte, nem lesz a Bajnok csapat tagja. Ezért meglepő, hogy legújabb fotója Dominikán készült. De hogy milyen szerepkörben láthatjuk, egyelőre titok. A kommentelők szívesen látnák újra a Bajnokok színeiben, de azt is el tudják képzelni, hogy leváltja Nagy Rékát. Hogy mi az igazság, hamarosan kiderül.