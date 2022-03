Felesége jelentette be a tragikus hírt: elhunyt a népszerű énekes

77 éves korában elhunyt Timmy Thomas, a Why Can't We Live Together R&B énekese. Halálhírét felesége jelentette be. A család nem közölte a halál okát. A Facebookon azt írták: "A család elismeréssel és hálával mond köszönetet az imákért, a támogatásért, az értékes szavakért, a szeretet és kedvesség egyéb kifejezéseiért ez idő alatt".

Orgonaakkordjaival, kezdetleges dobgép-ritmusával és Thomas szívből jövő énekével a Why Can't We Live Together továbbra is az 1970-es évek egyik legütősebb R&B dala. Az Egyesült Államokban a 3., az Egyesült Királyságban pedig a 12. helyet érte el; a pacifizmusról és a faji harmóniáról szóló dalszövegei a még mindig dühöngő vietnami háború közepette zengtek.