Ez a nő Katalin hercegné komplett hasonmása, meg fogsz döbbenni, mint két tojás

Elképesztő fotók kerültek fel a netre, és komolyan elgondolkodtunk, vajon Katalin hercegnének van egy eltitkolt ikertestvére?

Azon szinte már meg sem döbbenünk, hogy mindenkinek van a világon egy komplett hasonmása, de más a helyzet, amikor hírességekről van szó.

Vilmos herceg feleségének, Katalin hercegnének is van egy hasonmása, méghozzá épp Nagy-Britanniában. Heidi Agan tényleg úgy néz ki, mintha a kedvelt hercegnének lenne egy ikertestvére, az internet népe pedig már fel is kapta a nőt.

Később az is kiderült, hogy Nagy-Britanniában meglehetősen jó hasznot lehet húzni abból, ha valamelyek királyi családtagnak a hasonmása vagy. Még az is megesik, hogy a család meghívja a hasonmásait partikra. Heidi Agan korábban többször is jól használta azt, hogy hasonlít Katalinra, amikor pincérnőként dolgozott, például teljesen megváltozott az élete, amikor Vilmos megkérte Katalin kezét.

Ahogy Katalin is ismertebb lett, Heidinek is egyre többen mondogatták, mennyire hasonlít a hercegnére. Többször előfordult, hogy azért fényképezkedtek a nővel, mert azt hitték, ő a valódi hercegné.

A most 37 éves Heidi először nem hitte, hogy azzal, mennyire hasonlít Katalinra, valóban pénzt lehetne keresni, de két hónappal azután, hogy jelentkezett egy tehetségkutató ügynökséghez, már annyi munkát kapott, hogy teljesen fel kellett hagynia a pincérnői tevékenységével.