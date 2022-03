Erzsébet királynő szíve darabokra tört: Nem tudja elviselni a fájdalmat

II. Erzsébet királyné életrajzi könyvében számos érdekes, sokszor megdöbbentő információ lát napvilágot az uralkodóról. Az író, Robert Hardman rengeteg titkot árul el a könyv tartalmából, hogy ezzel is meghozza a kíváncsiskodók kedvét a teljes mű elolvasásához.

– A királynőt nagyon felzaklatta, hogy négy gyermekéből hárman is felbontották házasságukat. A legrosszabb, hogy emiatt még most is kétségbeesetten tekint a jövőre.

Higgadt, mint általában, de mélyen felkavaró számára egy-egy gyermeke válása.

– A királyi udvar több tagja is úgy nyilatkozott, hogy egyértelműen látszik Erzsébet szemében a fájdalom – részletezi a könyv.

Mint kiderült, a királynőt többször igyekeznek megnyugtatni, és megértetni vele, hogy a válás folyamata egy általános gyakorlat, és bárkivel megtörténhet. II. Erzsébet erre egyszer úgy felelt:

De hiszen négyből három megtette!

Hardman szerint az ilyen pillanatok egyértelműen kifejezik, hogy a királynő fájdalmas gondolatokkal küzd meg mindennapjaiban – főleg az utóbbi évek drámai eseményei mellett.