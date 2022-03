Élő adásban sírta el magát a TV2 sztárja: születendő kisbabája szívhangját kapta ajándékba

Kétség sem fér hozzá, az Exatlon Hungary All Star egyik nagy visszatérője, és egyben nagy esélyese: Nagy Dani. Tavaly sérülés miatt kellett távoznia Dominikáról, így alig várta, hogy kapjon egy új esélyt. A büszke édesapa indulás előtt nem sokkal tudta meg, hogy felesége második gyermekükkel várandós.

Közös megegyezés volt, hogy így is elindult az All Star évad 15 milliós fődíjáért. Nagyon hiányzik neki a család, de erőt is adnak neki. Amikor azonban meghallotta a feleségétől kapott plüsspingvin adta hangot, elsírta magát.

Az első ajándék Ramitól egy plüss, világítós éjjeli lámpa volt, fogalmam sem volt, miért küldte… Mindenki értette, csak én nem… Rami felvette a születendő gyermekünk szívhangját rá, ez valami csodálatos