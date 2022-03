Egy szál tangában mutatta meg Metzker Viki, mennyit fogyott – Fotó

Metzker Viki kezét tavaly ősszel kérte meg szerelme, Gaben. A sztárpár az eljegyzés után el is kezdte szervezni az esküvőt, hogy minden olyan legyen a nagy napon, amilyet megálmodtak. Már kiválasztották, lefoglalták a helyszínt, megegyeztek a részletekről.

Mint minden nő, a DJ is tökéletesen szeretne majd festeni az esküvőn, így két hónapja fogyókúrába is kezdett. A diétának máris van eredménye, öt kilót fogyott. A látványos változást meg is mutatta követőinek, miben másban, mint egy apró tangában.