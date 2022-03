Bent ragadt a pénzük a Sberbankban – Tóth Vera vőlegénye megszólalt a Borsnak

Csupán két nap alatt vált a Sberbank végelszámolása miatt fizetésképtelenné. Tóth Vera és vőlegénye is érintett az ügyben, ugyanis ők is a bank ügyfelei voltak, ahol a palkonyai panziójuk pénzügyeit intézték. Bár 10 napon belül 100 ezer euróig kártalanítanak minden ügyfelet, pillanatnyilag komoly nehézséget okoz számukra, hiszen nem csak alkalmazottaiknak kellene fizetést adni, hanem az alvállalkozókat, akik az élelmiszereket szállítják be.

– Nálunk minden átutalással működik, és online foglalási rendszerrel dolgozunk, ezért a Sberbank megszűnése miatt azonnal cselekednünk kellett. Több helyen nyitunk számlát, de egyelőre nem tartunk bankba pénz, mert megingott a bizalmam a bankrendszerben.

Sajnos a szemmel jól látható összeg nekünk is bent ragadt, ami komoly problémákat eredményezhet. Mi felelősséggel tartozunk az alkalmazottainkért, ezáltal a családjaikért is, akiknek fizetést kellene adni. Most egyetlen dolgot tehetünk, hogy mindenkitől türelmet kérünk. Kellemetlen, mert én nem tehetek arról, hogy kitört a háború. Nemrég még a covid miatt kellett a vállalkozásoknak küzdeniük, túlélniük, most pedig megint egy váratlan helyzet szakadt a nyakunkba – mondta a Bors érdeklődésére Pauli Zoltán.

Bővítik a panziót, a folyamatos kiadások miatt szerencsére nincsenek óriási bajban. Fotó: Bors

Veráék építgetik, bővítik, csinosítgatják a panziójukat, így a folyamatos kiadások miatt szerencsére nincsenek óriási bajban.

– Folyamatosan egy beruházási spirálba vagyunk, nekünk cash flow (pénzforgalmi – a szerk.) számlánk volt, amin nagy volt a pénzmozgás, de nem tartottunk rajta komolyabb összeget, mert a fejlesztések felszippantották. Ha a bankcsőd egy hónappal ezelőtt történik, most hatalmas pácban lennénk – jelentette ki a férfi.

Zoli azt is elárulta lapunknak, ura tudott maradni a helyzetnek, mert az utóbbi időben meg kellett edződni a rendkívüli, váratlan helyzetek miatt.

Nem vagyunk bepánikolva, viszont mérhetetlen düh tombol bennünk, mert egy rajtunk kívül álló esemény durván tudja befolyásolni a mindennapi ügymenetet. Az emberek és a beszállítóink felé érzett felelősség sokkal nagyobb. Rengeteg áru érkezik hozzánk, és főleg a kistermelőktől, a kisemberektől, akiknek átutalással fizetünk, és mint ahogy mi sem kapjuk meg a pénzünket, egyelőre nekik is várniuk kell. Ezért jó, ha van egy biztos családi háttér, és a jövőben talán szerencsés nem egy helyen tartani a pénzünket, úgy nem kerülhetünk ilyen súlyos helyzetbe – mondta, majd hozzátette, ettől függetlenül tovább tudják működtetni a panziójukat. – Egy kis zökkenő akadt, jövő héttől kezdve reméljük minden visszaáll a régi kerékvágásba, persze ez attól is függ, hogy a tíznapos folyósítás valójában tartható lesz-e. Mi beadtuk a kérvényeinket, jelenleg várjuk, hogy visszakapjuk a pénzünket – mondta.