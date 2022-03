Készen áll a házasságra a Sztárban sztár leszek énekesnője

Békefi Viki a napokban volt esküvői fotózáson, de még nem a sajátján! Egy fiatal tervező kérte fel modellnek. Vikinek ez nem újdonság, hiszen már Ya Ou-val is voltak közös esküvői ruhafotózáson, így örömmel állt ismét fehér ruhában a kamera elé.

Viki örült a felkérésnek Fotó: Bükkösi Noémi

– Nagyon örültem a felkérésnek, egy 22 éves fiatal tervező, Kitti Sabo kért fel erre a fotózásra. Izgalmas volt mert sokkal spontánabb, mozgalmasabb volt, mint amin korábban részt vettünk. Ya Ou még nem kérte meg a kezemet, de a szerelmünkben teljesen biztosak vagyunk és nem sürgetünk semmit – kezdte a lapunknak Viki.

A 28 éves színésznő, énekesnő így is teljesnek érzi kapcsolatát, ami stabil alapokon nyugszik.

– Boldog vagyok, hogy ilyen nagy az összhang köztünk és biztos vagyok benne, hogy ha úgy érzi Ya Ou akkor felteszi majd a nagy kérdést. A kapcsolatunk csak még szorosabb lesz, de sok minden nem változik, csak akkor már a vőlegényemnek vagy a férjemnek fogom hívni. Ezután is ugyanúgy támogatjuk majd egymást a magánéletünkben és a munkánkban is – mesélte mosolyogva a Borsnak Viki, majd hozzáfűzte:

– Addig is dolgozunk, Ya Ou a hétvégén A Dalban is fellépett, ahol én is ott voltam vele a színpadon és vokáloztam. Szeretünk együtt fellépni, ilyenkor sokkal biztosabbnak érezzük magunkat.

Viki azt is elárulta, hogy a színházi fellépésekkel nyárig be van táblázva, de igyekeznek Ya Ou-val időt szakítani majd egy nyaralásra Horvátországban.