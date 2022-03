Aggódnak a rajongók: Súlyos baleset érte Vasvári Vivient

Pár nappal ezelőtt még a hideg San Franciscóból jelentkezett közösségi oldalán Vasvári Vivien, most pedig Franciaország egyik legnépszerűbb helyéről, a közel harminc fokos Bora Boráról posztolt. Vasvári Vivien talán a legnagyobb utazó a hazai sztárvilágból és, aki kicsit is ismeri az tudhatja róla, hogy egy nagyon belevaló nő, aki nem fél, egyenesen imádja az extrémebb helyzeteket, programokat, ez most sem volt másképp.

Vivi csodás felvételeket osztott meg, a videón látható, hogy rengeteg cápa úszkált körülöttük, ez viszont cseppet sem zavarta őket.

Miközben a vízben vettem le az uszonyomat, annyi cápa volt körülöttem, hogy véletlenül megrúgtam az egyiket, amelyik meg is harapta a talpamat.

A modell egy kisebb sérüléssel megúszta az esetet.