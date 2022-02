Weisz Fanni elárulta, rejtélyes szakítása után erre készül most

Néhány hete újabb sztárpár szakításától volt hangos a média. Horváth Gréta és Meggyes Dávid, majd Kulcsár Edina és Csuti szétválása után kiderült: Weisz Fanni kapcsolatának is vége. Mint kiderült, a szépséges modell és egykori szerelme, Bókay Gergő már tavaly pontot tett kapcsolatuk végére – amit egyébként követőik már egy ideje megéreztek a közös fotók hiánya miatt.

– Nem egy harmadik fél miatt szakítottunk, hanem azért, mert a jövőt illetően más elképzelésink voltak. Teljesen normális ebben az életkorban, hogy az ember keresi önmagát, a társát,

és bizony van, amikor nem azzal az emberrel sodorja őt össze a sors, akivel leéli az életét.

– Gerire nem tudnék, de nem is akarok rosszat mondani. Hálás vagyok neki az együtt töltött időért – nyilatkozta korábban Fanni.

A modell most kérdezz-feleleket tartott Instagram-oldalán, ahol követői több dologgal kapcsolatban is kikérdezték. Ennek során Fanni a jövőre vonatkozó terveit is elárulta.

Fotó: Instagram

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Célok az évre? – tette fel a kérdést Fanni egyik Instagram-követője. A modell erre így válaszolt:

Munka! Több lábon állás.

Úgy néz ki tehát, Fanni most egy ideig pihenteti a szerelmet, és a munkára szeretne koncentrálni.