Szorul a hurok? Aggasztó, mikre keresett rá a neten B. László Fanni eltűnése napján

Igencsak zavarba ejtő listát mutattak be a VV Fanni-ügy tárgyalásán, február 3-án. A bíróság megtekinthette ugyanis, mikre keresett rá az ártatlansága mellett kitartó B. László a volt valóvilágos eltűnésének napján. Az internetes keresések közt olyan kifejezések szerepelnek, mint "vízihulla", "vízi halottak" "melyik országba nincs kiadatás", emellett a rendőrség honlapjára (police.hu) is rákeresett, valamint Belize-re. (Az országgal nincs kiadatási egyezménye hazánknak. Egyébként itt fogták el pár évvel ezelőtt Bróker Marcsit is.)

Aggasztó, mikre keresett rá B. László Fotó: Bors