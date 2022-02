Fontos döntést hozott karrierjét illetően Vastag Tamás

Ki ne emlékezne a kisfiúsan sármos Vastag Tomira, aki a 2010-es X-Faktorban a saját bátyja, Vastag Csaba ellen párbajozott? A népszerű énekes karrierje azóta töretlen és nem csak könnyűzenei téren. Tomi a színház világában is otthonosan mozgott, játszott a soproni, a békéscsabai és a győri színházban egyaránt. A 30 éves Tomi azonban meghozott egy döntést: felhagy a színészettel.

– Még egy darabot elvállaltam, a Szent Erzsébetről szóló Ég tartja a Földet című musicalt – kezdte a lapunk megkeresésére Tamás, aki az említett előadásban az egyik férfi főszerepet alakítja.

Az énekes nem egyik pillanatról a másikra int búcsút anyaszínházának, a Győri Nemzeti Színháznak.

Nem egyik pillanatról a másikra, de otthagyja a színházat Fotó: KISS ANNAMARIE / Bors

– Szeretném, hogy legyen kifutása. Már csak a rajongók miatt is. Nem akarom, hogy akik a színház miatt szerettek meg és rajonganak egyszer csak ne lássanak többet színpadon – mondta az énekes.

Tamás a meglévő darabjait viszi tovább, de szépen lassan szeretné a szerepeit „leadni”.

– A következő egy-két évre biztosan otthagyom a színházat. Rengeteg egyéb tervem van – avatott be az énekes.

Első az éneklés

Tamás nem titkolja, hogy dalok, ötletek garmada van a fejében. Úgy érzi, igazán megszállta az ihlet és ezt nem szabad elengednie.

Első sorban zenészként indult a karrierem, utána jött a színház. Ott mások gondolatait közvetítettem, szeretném, ha most a sajátjaim kerülnének előtérbe

– mesélte.

Az énekes naptárát eddig ellepték az előadások, hiszen a színházak egy évre előre terveznek. Tomi ebből a szempontból sem bánja, hogy kicsit szabadabb lehet.

– A színház kevésbé családbarát munkahely. Szeretnék jobban részt venni a gyermekeim mindennapjaiban.

Családjára és az éneklésre koncentrál innentől Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Óriási változás

Tamás életében nem csak ez a változás következett be. Tavaly 17 kilót sikerült leadnia egy újfajta tudományos fogyási formula segítségével, amit a mai napig nem hízott vissza.

– A karácsonyi időszakban, ami nálam az evés ünnepe nehéz volt tartani a mértékletességet – vallotta be az énekes, aki edzéssel tartja magát formában.

– Az izomnövelés lenne a cél, amihez most keveset is eszem – mondta nevetve Tomi. – Azt kellene most már megtanulnom, hogy akkor is egyek, ha nem vagyok éhes.

A fogyás mértéke egészen elképesztő azonban sem az énekes, sem a párja nem látott Tamáson akkora változást.

– Aki minden nap lát, szinte észre sem vette, hogy leszaladtak a kilók. Csak amikor a régi fotóimat nézegetem eszmélek rá, hogy milyen is voltam.