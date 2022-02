Újra kellett tanulnia járni, de már zergeként szökell Rózsa György

Rózsa György kitartásának, a mindig derűs, életigenlő hozzáállásának és természetesen a profi orvosi segítségnek köszönhetően ma már újra a régi.

– Hála Burus Ákos doktor úrnak, aki a Baleseti Intézetben szakszerűen megoperált, valamint az ORFI kiváló orvosainak, gyógytornászainak és gyógymasszőreinek, akik 6 hét alatt talpra állítottak, újra tanítottak járni, lépcsőzni, már ismét zergeként szökellek az Alpok csúcsain. Na jó, egyelőre csak kedvenc sétahelyeimen, a Várban, a Margitszigeten és a Városligetben csavargok – kis lépés az emberiségnek, nagy lépés nekem! – nyilatkozta a Borsnak Rózsa György.

A legendás műsorvezető bízik benne, hogy hamarosan újra az Alpokban túrázhat Fotó: Instagram

A műsorvezető életében első helyen áll imádott lánya és kis unokája, Ádám, akik bearanyozzák a büszke nagypapa mindennapjait.

– Akár négykézláb is elmennék a kis unokámhoz, ha hívna. Természetesen a legcsodálatosabb perceim, óráim, ha Ádámmal és Csilla lányommal lehetek – mondta lapunknak a műsorvezető, s hozzátette: nagy örömére egyre gyakrabban látogatják meg őt.

– Az unokám nagyon szeret itt játszani, pedig nincs is nálam sok játéka – maximum úgy ezer. Persze, számára Csilla, a Mama az első, játszótéren is vele játszik legszívesebben, de azért engem is bevesznek néha – mesélte boldogan.

Akár négykézláb is elmenne az unokájához, tőle kapja a legtöbb szeretetet a büszke nagypapa Fotó: Saját

Az egykori műsorvezetőt a barátai arra biztatták, hogy a “Nem kapcsoltam” című könyvének sikere után írja le a meglehetősen fordulatos gyermekkorának kalandjait.

– Az új könyv címe: TV! TV! – Egy álom bűvöletében. Egy kisfiúról szól, aki 10 éves korában elhatározza: ő mindenképpen be akar kerülni az új "varázsdobozba", szerepelni akar a tévében, és aki több évtized makacs munkája után átléphette az Ígéret Földjének kapuját, a Szabadság tér 17. befogadta. Hát, erről az útról, erről a megvalósított álomról mesélek majd – szándékaim szerint vidáman, öniróniával, őszintén, kudarcokat és gáncsokat sem elhallgatva – fejtette ki a közkedvelt televíziós.