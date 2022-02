Soha nem látott, forró pillanatokkal nosztalgiázik Tóth Andi

Olyan felvételt osztott meg közösségi oldalain Tóth Andi, aminek köszönhetően sokakban törtek fel emlékek: az énekesnő és Andrei Mangra ugyanis a Dancing with the Stars második évadának nagy meglepetéspárosa volt, így a rajongók örülnek minden olyan videónak, amivel újraélhetik a műsor izgalmait. Andi most egy olyan – igencsak forróra sikeredett – próbáról tett ki videót, ami láttán többen kijelentették: Andi táncra született, és bizony mozdulatait látva nehéz megmondani róla, hogy amatőr.