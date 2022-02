Szörnyű tragédia: Elvesztette babáját Fecsó menyasszonya

Szegedi Fecsó menyasszonya, Géczi Bea az Instagram-oldalán egy rajongó kérdésére válaszolva elmondta: tavaly nyáron Fecsó gyermekét hordta a szíve alatt, ám elvesztette a kicsit.

– Nem akartam ezt elmondani az embereknek, nem szerettem volna sajnáltatni magamat, de annyira sokan támadtak ezzel, hogy úgy voltam vele, tudják meg az igazságot. A vetéléskor azt mondta az orvos, hogy nem kell műteni. Estére viszont belázasodtam, 41 fokos lázam lett és azonnali beavatkozásra volt szükség, egészségügyi kaparást kellett végezni – kezdte a Borsnak Bea.

Megmaradhatott volna a pár babája, de valószínűleg betegen született volna meg Fotó: Instagram

Fecsó menyasszonya úgy véli, sok veszélyt rejtett volna magában, ha megtartja a kicsit.

– Megmaradhatott volna a baba, ha 9 hónapig ágyban fekszem és gyógyszeres kezelést kapok, de azt mondta a doki, hogy amelyik baba menni akar, azt hagyni kell. Nagy volt az esélye annak, hogy betegen születik vagy a későbbiekben komoly problémák is felmerülhettek volna – mondta Fecsó menyasszonya, akit érthető módon megviseltek a történtek.

– Napokon át csak sírtam, műteni is kellett. Fizikailag és lelkileg is rossz állapotba kerültem, de úgy voltam vele, inkább menjen el, mint megkockáztassam, hogy egész életére kerekesszékbe kerüljön – magyarázta Bea, aki hozzátette, egyelőre nem gondolkoznak a családalapításon.

– Nem tervezzük, most így kerek az életünk. A fiam, Medox is nagyobbacska, élvezzük, hogy mindenfelé mehetünk vele, emellett itt van a covid is, amitől kicsit félek, majd ha lecsengenek ezek a dolgok, akkor talán szóba jöhet a babavállalás – zárta Fecsó kedvese.