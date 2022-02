Singh Viki megrendítő vallomása: Sokat sírtam a negatív, bántó hozzászólások miatt

Sok évbe telt, de mára végre levetkőzte a megfelelési kényszerét Singh Viki. Sok ismert emberhez hasonlóan az évek során őt is rengeteg támadás érte: hol az alakját, hol a dalait, hol pedig a magánéletét kritizálták a kommentelők.

– Akadt az életemben egy meglehetősen hosszú időszak, amikor sokat sírtam a negatív, bántó hozzászólások miatt. Pedig olyan emberek írtak nekem – általában valótlanságokat –, akikkel nem is ismertük egymást, így logikusan nem kellett volna foglalkoznom a véleményükkel. Én azonban nem tudtam felülemelkedni rajtuk, valószínűleg azért, mert gyerekkoromban, az iskolában is sokszor kiközösítettek, ez pedig nyomot hagyott a lelkemben. Az évek során rájöttem, hogy rengetegszer hagytam magam bántani vagy kihasználni idegenek által, a korábbi párkapcsolataimban, de még szakmailag is – mondta el a Metropolnak Singh Viki.

És bár a negatív visszajelzések sok fájdalmat okoztak számára, rá kellett döbbennie, hogy muszáj a sarkára állnia.