Pintér Tenyával készül a magyar Superman musical -videóval

A Nemzeti Lovas Színház vezetője készített már musicalt Pataky Attiláról, Demjén Ferencről és Zámbó Jimmyről is, de most még nagyobb fába vágta a fejszéjét, ugyanis hamarosan a világ egyik legnépszerűbb szuperhősét, Supermant fogja színpadra állítani. A címszereplőt nem más fogja alakítani, mint a darab rendezője, Pintér Tenya. A Darázsfészek stábjának sikerült megszereznie egy titkos videót a darab próbafolyamatáról, a veszélyes felvételen Pintér Tibort láthatjuk egy speciális köpenyben repkedni az égbolton. Nézd meg te is a lovas színész nem mindennapi repülését. Íme, a videó a Darázsfészek újratöltve legújabb epizódjában: