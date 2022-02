Rajongói a születése napjából kitalálták Kylie Jenner kisfiának nevét

Instagram-oldalán jelentette be Kylie Jenner: megszületett első kisfia, akiről rögtön egy fotót is megosztott – illetve hát a kezét megmutatta. A fotóhoz mellékelt posztba csak egy kék szív került, utalva a gyermek nemére, valamint a 2/2/22 dátum a születés időpontja miatt. Ez utóbbi indította be a rajongók fantáziáját, akik már most tudni vélik:

a gyerkőc az Angel nevet kapta.

Minderre pedig szimplán a születési dátumból következtettek: a 222 ugyanis angyali szám, a Kardashian-Jenner család pedig eleve szeret különös neveket adni, így nem is lehetetlen, hogy valóban az Angyal mellett döntenek.

(Via)