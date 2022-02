Megható felajánlást tett az ukrán menekülteknek a sztárfodrász

Az egész világ feszülten figyeli, hogy mi történik az Ukrán-Orosz háborúban, a médiában fájdalmasan sok olyan fotót látni, ahol civil emberek egyetlen bőrönddel menekülnek, hátra hagyva mindent, ami az addigi életüket jelentette. A bajban megnyugtató azonban, hogy milyen sok ember reagált elképesztő gyorsasággal a kialakult krízishelyzetre: egymás után alakulnak a Facebookon olyan segítő csoportok, akik szállást és ételt adnak az ukrajnai magyaroknak, Magyarországon gombaként nőnek ki a földből azok az átvételi pontok, ahova takarókat, tisztasági szereket és tartós élelmiszert lehet letenni.

Jó hír, hogy most már olyan közszereplőkről is hallani, akik önzetlenül veszik ki a részüket a segítségnyújtásból, az elsők között is első volt Zsidró Tamás mesterfodrász, aki péntek reggel tett közzé egy felhívást:

”Figyelem! Tisztelt Kárpátaljai fodrász kollégáim. Szeretném felajánlani segítségemet. Lakhatásban, munkában tudok segíteni! Kérlek keress privát üzenetben.”

Az üzenetére információink szerint nagyon sokan jelentkeztek.

– Már a háborúról szóló első hírek alatt már azon gondolkodtam, hogy miként tudnék segíteni ezeknek az embereknek – mondta Zsidó a Bors megkeresésére – Arra jutottam, hogy egy szakmabeli kollégának tudnék a leghatékonyabban a hasznára lenni. Ha fodrász, eleve az első perctől kezdve tudnánk beszélgetni... A jelentkezőt a lakásomban szállásolom el, szakmai segítségként adok neki munkát és fizetést is. Ezzel tudok mindössze hozzájárulni a boldogulásához – nyilatkozta Zsidró Tamás, majd így folytatta: – Pár óra alatt igen sok megkeresés érkezett, sajnos én csak egy embert tudok elszállásolni… Nagy gond, hogy egy négy fős család is megkeresett, nekik pár napra kellene szállás, utána kivesznek egy albérletet. Ha tud valaki segíteni nekik, akkor kérem az írjon rám a Facebookon, közvetítek szívesen. Hiszem – fűzte hozzá –, hogy ha mindenki csak egyetlen embernek segít, hamarosan jobb hely lesz a világ.