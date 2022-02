Most valósította meg gyermekkori álmát Lilu

Lilu és családja egy gyönyörű, napsütéses partvidéken nyaral, miközben régi álmát is megvalósítja.

A fiúk szerint ez a "családi utazás" csak fedősztori... szörfözni akartam és, hát van van benne valami.

Ahogy Anyukámnak a hegymászás volt az álma, nekem a szörf. Ezer éve. Mindig. Megmagyarázhatatlanul. És ezt az álmot én is hajtani fogom, ameddig csak tudom. Köszi fiúk, hogy így támogattok. Hogy a partról végigszurkoljátok. Álmok kellenek. Akkor is, ha távolinak tűnnek. Akkor is, ha lassan megvalósíthatóak, és néha elérhetetlennek tűnnek – vallotta be közösségi oldalán a tévés.