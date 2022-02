„Csak a szád nagy” – támadták Tóth Gabit, aki frappáns választ adott

Mozgósította magát Tóth Gabi, de sokaknak még ez sem tetszik, hitetlenkedő beszólásokat kapott a közösségi médiában, miszerint csupán „celebkedik”, és nem nyújt semmilyen segítséget.

A hétvégén szinte egy emberként mozdult meg az ország, s ki kisebb, ki nagyobb adománnyal, vagy éppen tárgyi segítséggel igyekezett az Ukrajnából menekülőket megsegíteni.

Tóth Gabi, mint kisgyermekes édesanya, sem tudta ölbe tett kézzel nézni, hogy a határon étlen-szomjan, a földön ülve várakozzanak családok, menekülve az ukrajnai háború elől.

Ugyanakkor szeretett volna a háttérben maradni, s nem felhajtással népszerűséget kicsikarni magának azzal, hogy segítséget nyújt. Ám mivel sokan azzal vádolták meg, hogy csupán beszél, és nem tesz semmit, kénytelen volt tanúbizonyságát adni annak, hogy a segítsége nagyon is valós.

Facebook sztoriban bejelentkezve elmondta, igyekeznek fuvarokat szervezni a menekülteknek, amiben egy tiszabecsi barátja is segít neki, természetesen teljesen ingyen. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon figyeljenek oda a határon, mert megjelentek a hiénák is, akik csupán hasznot igyekeznek húzni a háborús helyzetből.

„Úgy tudjuk, egy nagyobb hullámban fognak érkezni a menekültek. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segít. Ne csak Záhonyba vigyetek, hanem hogyha elindultok, Tiszabecsre is, mert igaz, hogy az egy kisebb határátkelő, de ott is rengetegen érkeznek. Úgyhogy mi is most oda küldjük majd a következő adag adományokat.” – mondta Gabi a videóban.

Vasárnap pedig egy fotót is kiposztolt, amin az látható, hogy rengeteg kisgyerekek számára szükséges kelléket gyűjtöttek testvérével, Tóth Verával és férjével, Krausz Gáborral, pelenkával, tápszerrel, bébiétellel igyekeznek segíteni.

Forrás: Facebook

Gabi azt kérte: „legalább most ne bántsuk egymást”.