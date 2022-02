Horváth Gréta őszintén reagált a pletykára: Csutival boronálták össze

Rengeteg információt oszt meg testi-lelki állapotáról Horváth Gréta, miután év elején kiderült: férjének van valakije, házasságuknak vége. A csinos édesanya igyekszik megteremteni a harmóniát önmaga, és 8 éves kisfia, Filip számára egyaránt. Gréta most egy kérdezz-felelek keretein belül rengeteg követője kérdéseire válaszolt Instagram-oldalán.

Miután kiderült, hogy exférje, Meggyes Dávid egy híresség, a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra mellett találta meg a boldogságot, viharos szakításuk után pedig Kulcsár Edina vallotta be, hogy új párja nem más, mint a rapper G.w.M, most újabb, hasonló pletykák keltek szárnyra.

Ezek szerint Horváth Gréta és Csuti egymásra talált.

Egyik követője nem kertelt, fel is tette a kérdést, mire Gréta őszintén válaszolt.

– Mit reagálsz a pletykára rólad és Csutival kapcsolatban? – érdeklődött a kérdező, mire Gréta röviden így reagált:

Nevetséges! Nagyon unatkoznak az emberek!

Ezek szerint tehát alaptalannak tűnik, hogy a két válófélben lévő híresség összejött.

A gyönyörű anyukának egyébként rengetegen üzentek pozitív energiája miatt, sokan hálásak neki a rengeteg motivációért: legyen szó az életmódváltásról, a szakításról vagy a gyermeknevelésről. Grétát az újrakezdésről is kérdezte egyik követője – ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Nekem egyelőre senki nem fér a szívembe.