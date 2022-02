G.w.M kiakadt: Leszakítom a fejedet!

Amióta Kulcsár Edina az ő oldalán találta meg a boldogságot, az eddiginél is nagyobb figyelem irányul G.w.M-re. Alighanem ennek köszönhető, hogy a minap felkerült a TikTokra, és azonmód terjedni is kezdett egy rövid videó, ami a rapper fellépésén készült. Valaki többször is papírpénzt hajított az előadó elé, aki egy idő után ezt megelégelte, és hangot is adott nemtetszésének.

Ha még egyszer pénzt dobsz ide, leszakítom a fejedet! – mondta, megszakítva a számot, miközben visszahajította a bankót a közönség közé.

A két napja kitett felvételt már negyedmilliószor játszották le. A kommentelők közül volt, aki fel is vetette: csak nem Csuti volt az?