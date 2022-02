Extra mini bőrszoknyából villantotta ki hosszú combjait Horváth Gréta

Elképesztő átalakuláson ment át Horváth Gréta. Nemcsak a magánélete vett hatalmas fordulatot, de a sokáig fölös kilóival is küzdő influencer végre megszabadult túlsúlyától is. Egyre merészebb ruhákat vállal be Gréta, legutóbb már fekete bőr miniszoknyában indult el barátnőivel egy közös programra. A ruha alól pedig nem lehet nem észrevenni, hogy az eddig husi combjai is gyakorlatilag „eltűntek”, és szexi hosszú lábakra változott. Teljesen érthető, hogy mindezt szívesen mutatja meg, ráadásul eddig is tudtuk, hogy jó ízlése van Grétának, ami ezen a szettjén is visszatükröződik. A hozzászólások kivétel nélkül pozitívak, ami valljuk be, hogy nem csak egy elhagyott, megcsalt nőnek esik jól.