Családi életükről vallott Sáfrány Emese: így élnek most a férjével

Több mint hét hónappal ezelőtt született meg Sáfrány Emese első gyermeke. Nolen gyorsan cseperedik, és ma már minden rutinszerűen megy a szülőknek.

Tökéletesen össze tudunk dolgozni Ádámmal. Nagy segítség mindkettőnk anyukája, ha kell, örömmel vigyáznak a kisfiunkra – kezdte a Borsnak Emese.

– Minden korszaknak megvannak a nehézségei és a szépségei. Az idő előre haladtával beletanulunk a szülői szerepbe. Nálunk most a fogzás időszaka van, és mivel mozgékony, folyamatosan ügyelni kell rá, nehogy megüsse magát. Mostanra gyakorlott anyukává váltam, már nem lepődünk meg semmin – mesélte a csinos édesanya, majd hozzátette, párjával ugyan akadnak hullámvölgyek, eddig mindent meg tudtak beszélni.

– Egy baba születése mindenki életében nagy változást jelent. Fel kell venni az új ritmust, az új élethelyzetet. Nem mondom, hogy nincsenek benne kihívások. Dolgozni kell egy kapcsolaton, ami sok beszélgetést igényel, hogy ne legyenek problémák – mondta a légtornász.

Fotó: Instagram

Nolen koraszülött, ezért a mozgásfejlődés szempontjából mínusz egy hónapot le lehet vonni a korából, ehhez képest szerencsére semmi lemaradása nincs. Emese szerint már nincs messze a pillanat, hogy felálljon. Kisfiuk születése után nem sokkal kertvárosba költöztek, a családi élethez pedig tökéletes idillt nyújt a környékük.

– Nyugis helyen lakunk, de nyüzsgő életet élünk. A Duna-part főleg a nagy séták miatt hiányzik, de sikerült fölvenni ennek a helynek is a ritmusát, sokkal családiasabb, meghittebb. A lakást is megszerettük, ez kárpótol abból a szempontból, hogy nem látom az ablakból a Dunát. Másfél hónappal ezelőtt az utolsó bútordarab is a helyére került – mondta érdeklődésünkre.