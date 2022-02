Berki Krisztián kitálalt Kulcsár Edináról: Ekkor kerültünk közelebb egymáshoz

Városszerte egy korábbi szoros kapcsolatról pletykálnak az emberek Berki Krisztián és Kulcsár Edina kapcsán. Ezeknek a pletykáknak járt utána a hot! magazin. Kiderült, 2017-ben együtt voltak jelen egy külföldi eseményen.

Abban az évben Barcelonában, a FIBO fitneszeseményen Edinával mindketten jelen voltunk egy kisebb csapat tagjaként. Akkor közelebb kerültünk egymáshoz, beszélgettünk sokat, elmondta, hogy énekes szeretne lenni, de a párja valamiért nem figyelt rá ebben a tekintetben. Edina által lett ismert ember Csuti, a férje segíthette volna, hogy énekesnő váljon belőle. Egy kapcsolat sikere csak azon múlik, hogy mennyire kedves az ember a párjához, mennyire figyel a másikra. Sajnálom, hogy ők ketten szétmentek, de sok sikert kívánok a zenei karrierhez" – mesélte a magazinnak Berki.

Nos, éppen ez a 2017-es esemény az, amiről számos pletyka kering a fővárosban. Krisztián akkori párja, Hódi Pamela ugyanis azokban a napokban jelentette be, hogy külön utakon folytatják, és a folyosói pletykák szerint akkoriban Csuti is különköltözött Edinától. Természetesen még sem házasságkötés, sem pedig gyermek nem volt a képben a most éppen válófélben lévő párnál – ahogy mondani szokás, „szakításban voltak” –, így minden megengedett lehetett a felek számára.

Az a hír járja, hogy ekkor hangolódott egymásra annyira Krisztián és Edina, hogy gyengéd szálak is fűzték őket egymáshoz.

Persze az vesse rájuk az első követ, aki szingliként nem keveredik kalandokba. A magazin megkérdezte Berkit, aki nem tagadott, ám nem is erősítette meg az információkat.

A múltam okkal nincs benne a jövőmben – fogalmazott szűkszavúan.