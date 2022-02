Badár Sándor elárulta, miért vonultak ki a tűzoltók a születésnapjára

Badár Sándor bár nem szokta különösképpen várni a születésnapját, azért mégis szereti valamilyen formában megünnepelni azt. A Karinthy-gyűrűs magyar színész a napokban ünnepelte 58. életévét, aminek alkalmából a Metropolnak elmesélte a kedvenc születésnapi emlékeit, illetve még azt is elárulta, idén hogyan tervezi megtartani a születésnapját.

– Természetesen kis bulizást tervezek, aztán az is lehet, hogy ez kicsit tovább, akár pár napig is eltart majd – ismerte be Sándor, aki gyorsan hozzátette, hogy a pár napig is eltartó ünneplés azért nem csak neki szól. Sokakat ismer, akik egy hónapban születtek vele.

A februári születésnaposok humorosabbak lennének?

– Szerencsére sok barátom van, meg sokan vagyunk az előadók között, akik februárban születtünk. Ez így tulajdonképpen minden évben egy „buli hónappá” válik – magyaráztak a humorista, aki hozzátette: lehet, hogy van valami különleges a februárban születettekben.

– A Dumaszínház felét februárba születettek alkotják – jelentette ki Badár, óvatosan utalva arra, hogy a februáriak talán humorosabbak, mint az átlag.

Óriási meglepetés

Badár Sándor talán az egyik legérdekesebb születésnapját is humorista barátainak köszönheti.

– Az 50. születésnapom beosztottak fellépni, és amikor kiálltam a színpadra, akkor vettem észre, hogy a közönség csak a barátaimból állt, aztán pedig ez a kis meglepetés egy egész éjszakás ünnepségbe torkollott. Megható volt, hogy mennyien tudták ezt titokba tartani előttem.

Ötvenedik szülinapja óriási meglepetés volt Fotó: Zsedrovits Enikő

Sosem kíváncsiskodik

Sándor azt is elmondta, hogy nagyon szereti a meglepetéseket, és ezeknek ő sosem az értékét nézi. Pontosan tudja, hogy minden ajándék mögött ott van a kedves gesztus és a törődés.

– Számomra az az igazi meglepetés, amit az ember a tudta nélkül kap, így én sosem kíváncsiskodom és nem megyek elébe a dolgoknak. Mindig kivárom békésen, hogy mit kapok, de igazából szerintem alapvetően nincs olyan, gesztus vagy ajándék, aminek ne lehetne örülni.

Még a tűzoltók is beavatkoztak

A humoristának szerencsére nem csak az ötvenedik születésnapja volt nagyon emlékezetes. Állítása szerint egyszer még a tűzoltóknak is be kellett avatkoznia az ünneplésbe, hiszen túl sokan akarták megünnepelni Sándor születésnapját.

Egy debreceni rendezvényszervező barátom szervezett egy születésnapot nekem egy debreceni kulturális helyre. Erre végül 1200-an jöttek el, és végül ebből 200 vendéget haza kellett küldenie a tűzoltóknak. Na ők nem jártak jól.

A tökéletes meglepetés

Badár Sándorazt is elárulta, hogy szerinte, hogyan kell kell kiválasztani a tökéletes ajándékot. Persze azért azt ő is megjegyezte, hogy ehhez sok idő és nagyon jó ismeretség kell.

– Nagyon nehéz ajándékozni, mert ilyenkor a másik ember agyával kell gondolkodni. Fontos, hogy odafigyeljen arra az ember, akinek tökéletes ajándékot szeretne adni. Figyelni kell, hogy éppen mi motiválja ezt a személyt. Ha beletrafál az ember, akkor nagy a boldogság, de nyilván ha meglepetést akar az ember, akkor óvatosan kell puhatolózni ilyenkor – tanácsolta a sztár az olvasóinknak, majd nevetve annyit hozzátett, hogy persze a tökéletes ajándék megtalálása neki se mindig sikerül.