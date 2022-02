Aggódnak a rajongók, mentő vitte kórházba a TV2 korábbi sztárját

Zsigmond Angélát 126 ezren követik az Instagramon, TikTok-oldalán már 39 millió lájkot gyűjtött, ám most szomorú hírt közölt a rajongóival.

Egy darabig itt töltöm újra a szabadidőmet

– írta Angéla egy kórházi ágyon fekve.

Fotó: Kalmár Csaba Tibor

A rajongók nagyon aggódnak a kedvencükért, aki kérdésre válaszolva később elmesélte: 2 napja vitte be a mentő a kórházba, miután nagyon fájt az egyik oldala. Mozogni sem tudott. Kiderült, veseköve van. Hazaengedték, de másnap sokkal kínzóbb fájdalmai lettek, amiért újra be kellett vinni. Most bent tartják, hogy alaposan kivizsgálják a problémát.

(Origo)