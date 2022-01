Zokogva jelentették be: 26 éves korában elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hírt közöltek, váratlanul elhunyt egy fiatal zenész. A Los Angelesben élő Earl Swavey 26 évesen vesztette életét.

A rapper képviselője hétfőn erősítette meg halálát a Pitchforknak. Egyelőre nem tudni, hogyan halt meg.

A fiatalt zenei pályáján olyanok inspirálták, mint T.I., Rick Ross és 50 Cent. Rajongói Twitteren tisztelegtek a tehetség előtt.

Swavey Dél-Los Angelesben nőtt fel. Egyedülálló édesanyja nevelte fel, miután apja meghalt, amikor még csecsemő volt. Swavey első kiadványai között volt a 2013-as Business Before Pleasure (BBP) című mixtape. Ez tartalmazta a "Beef" című dalt, ami elhozta számára az ismertséget.

A rapper korábban 03 Greedóval, Mozzyval, SOB x RBE-vel, Mellyvel és sok mással is együttműködött. A Gangland című mixtape 2016-ban jelent meg. Swavey 2021-ben három projektet is kidobott: The Dirtiest, Unphuckwithable és a Gagland 4.

- Csak azt tervezem, hogy jobb leszek, mint amit legutóbb csináltam. Amíg a cuccaim szárnyalnak, addig úgy érzem, hogy jól csinálom – nyilatkozta egy korábbi interjújában a rapper.