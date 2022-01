Wolf Kati: Nincs újévi fogadalmam, úgysem teljesül

Wolf Kati már évekkel ezelőtt felhagyott az újévi fogadalmakkal és babonákkal. Nem fogad meg semmit az első napon, mert úgysem teljesül, amit eltervezett. Úgy véli, a döntéseit nem kell semmilyen dátumhoz kötnie. A rengeteg munka mellett amúgy sem szeretne ilyesmin gondolkodni.

– A decemberem mindig nagyon mozgalmas volt, szerencsére nagyon sok rendezvényen kellett részt vennem. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek is rengeteget segítek év közben, fontos pontja az életemnek, nagyon szeretem. Olyankor én is feltöltődöm, ha másokon segíthetek. A mai napig azt vallom, jobb adni, mint kapni, mert hiába van elcsépelve, akkor is igaznak érzem – kezdte az énekesnő. – Ilyenkor az embereknek a valódi személyiségük kerül előtérbe, de az egójukat hátra hagyják.

Az énekesnő örömmel vállal önkéntes munkát Fotó: Mohai Balázs

Kati örömmel segít a rászorulókon és ezt az új esztendőben is lelkesen folytatja. Már hosszú évek óta oszlopos tagja az önkénteseknek. Nagyon sok terve és feladata van az énekesnőnek a 2022-re, de cseppet sem bánkódik emiatt.

– Új zenékkel készülök, apukámmal dolgozunk a következő, Gyerekszáj2 albumunkon, és a saját koncertjeimet is felújítjuk új zenékkel és látványvilággal. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi munkám van. Szerencsésnek érzem magam, mert meg tudom tartani az egyensúlyt a munka és a család között. Számomra az a fő, hogy a gyerekeim boldogak legyenek – tette hozzá Kati.

Nem az első alkalom, hogy észrevétlenül csúszott át a következő évbe. Az év utolsó napja neki is, mint a legtöbb énekesnek munkával telt, de az új esztendőt fontos családi ünnepel nyitotta.

– A lányom pont január elsején született, ezért nekem az a fontosabb ünnep. Igaz most egy nappal el kellett tolnunk az ünneplést, mert elsején is volt fellépésem. De aztán természetesen bepótoltuk. Nekem ez a legjobb évindítás! – büszkélkedett.