Visszanőtt a rákot leküzdő Fresh Andi haja - fotó

Fresh Andinál egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak mellrákot. Az énekesnőt megműtötték, több kezelést is kapott, hajkoronáját is elveszítette. Instagram-oldalán most jelentkezett idén először, melyen kutyájával látható. Igaz, hogy még rövid hajjal, de már szőkén. Követői szerint remekül áll neki ez a frizura is. Andi arca tükrözi azt is, amit a posztban hashtagként írt, jól van és nagyon boldog, cserébe pedig elárasztották oldalát a kedves szavak, bókok.