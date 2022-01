Várandósan forgat műsort Nádai Anikó: Bízom benne, végig tudom majd csinálni

Egy évvel a megismerkedésük után kérte meg Nádai Anikó kezét Hajmásy Péter. A műsorvezető és szerelme a napokban azt is bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják. A műsorvezető a Fókusznak adott interjút a hamarosan induló Házasodna a gazda című műsor kapcsán, ahol arra is kitért: úgy érzi, most már hitelesebb lesz a párkereső műsor vezetőjeként, mint eddig, mert ő is rátalált a nagy Ő-re.

– Nagyon bízom benne, hogy vannak még szingli gazdák, akik csak arra várnak, hogy segítsek nekik megtalálni a szerelmet. Idén már én is elég hiteles tudok lenni ebbe a szerepben, hogyha belegondolunk, hiszen én is úgy vagyok már ott, hogy megtaláltam az igazit – mondta az interjúban.

Felvetődött a kérdés, hogyan tudja majd összeegyeztetni a várandósságot a forgatással.

Én azt gondolom, hogy nem kell segítség amiatt, mert várandós vagyok. Bízom benne, hogy végig tudom majd csinálni, annak idején Patrikkal is elég kemény kismama voltam, és 8 hónapos terhesen még kifestettem a gyerekszobát. Abban bízom, most is lesz elég erőm, hogy ezt végigcsináljam. Maxmimum majd nem fognak látszódni a gazdák tőlem, de ez lesz a legnagyobb probléma – mondta viccesen Anikó.