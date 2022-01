Tóth Andi máris egy villantással kezdte az új évet – videó

Itt az év legnagyobb villantása! A Dancing with the Stars győztes énekesnője 2021-ben Andrei Mangra párjaként, erotikusan túlfűtött táncaival nyűgözte le a nézőket. Úgy néz ki, Andi az új évre is tartogat számukra meglepetést. Most már nem a televízió képernyőjén, hanem saját közösségi oldalain enged bepillantást legféltettebb titkaiba. Még egy nap sem telt el az új évből, a gyönyörű énekesnő máris olyan testrészét mutatta meg rajongóinak, amire senki sem számított. További részletek az év első villantásáról a Darázsfészek újratöltve műsorában az alábbi videóra kattintva: