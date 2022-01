Teljes összeomlás a Bajnokoknál – Jósa Dani: A fejekben van a baj!

Az Exatlon eddigi összes versenyzője szerint a győzelemhez nem elég a fizikai adottság, az ügyesség, sőt! Igazából csak az nyerhet, aki mentálisan is egyben van, nem zökkenti ki egyensúlyából és fókuszából semmi. De úgy látszik hiába hangoztatják ezt a játékosok, nem mindig tudják alkalmazni is. A Bajnokoknál totális összeomlást lehetett látni hétfőn is, és kedden is: összességében 14:4, 14:3 arányban kapnak ki. A négyszeres free style bmx magyar bajnok szerint a lelkesedés hiánya okozza a gondokat.

Úgy érzem, vissza kell mennünk az alapokig, hogy miért vagyunk itt, miért jöttünk ide a játékba – kezdte a Borsnak Jósa Dani.

Dani szerint sem elég a győzelemhez a fizikai adottság, ügyesség. Fotó: TV2

– Ez egy mentális játék szerintem, minden fejben dől el, hiszen fejből irányítjuk a testünket. Az, hogy mi fizikailag képesek vagyunk végig csinálni egy pályát, egy ügyességit heteken, hónapokon keresztül, az nem kérdés sem a kékek, sem a mi oldalunkon. Azt, hogy ezt ilyen hosszútávon mentálisan ki bírja el, az más kérdés. Csak az tudja végig vinni szerintem ezt a játékot, aki jókedvűen jött ide, versenyezni jött ide, szeretne itt lenni és végig csinálni, és mentálisan készen áll arra, hogy élvezze ezt a játékot elejétől a végéig.

Az Amerikában élő világutazó őszintén el is mondta csapattársainak a véleményét, így próbálta felrázni őket.

Úgy gondolom, mindenki saját magának a vezére, vezetője. Van, akinek jobban szüksége van egy mentrorra, egy külső szemre, egy külső meglátásra. Szerintem ha a mindennapjainkat úgy könyveljük el, hogy ez egy áldás, hogy itt lehetünk és sportolhatunk ilyen szinten, akkor az kellő motivációt kell jelentsen, hiszen ez nagyon keveseknek adatik meg – fűzte hozzá.