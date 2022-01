Szakítása után meglepő kijelentést tett Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka tavaly novemberben szakított párjával, Frohner Ferenccel. A szépségkirálynő nem rejti véka alá, hogy a sikeres vállalkozása mellett a magánéletében is szeretne újra sínre kerülni.

Rebeka rendszeresen válaszol az Instagramon a követői által feltett kérdésekre, akik nem restek egy-egy komolyabb témát is felvetni. A fiatal lány mindig őszintén reagál, most sem volt ez másként. Egyik követője az iránt érdeklődött, hogy tudna-e nyugodtabb életet élni, Rebeka pedig meglepő választ adott.

Most pörgök inkább level 2000-ren, hogy majd később, baba mellett már visszább vehessek. Nagyon vágyom már erre az állapotra egyébként

– írta.

Rebeka tehát szívesen lenne már anyuka, kedve volna a babázáshoz, azonban a pici érkezése még várat magára.

A fiatal színésznő most jól érzi magát szingliként, állítása szerint élete egyik legjobb karácsonyán van túl.

És hogy milyen párra vágyik Rebeka? Nem rég egy, a Borsnak adott interjújában kifejtette:

"Most nagyon szigorú leszek ebben, igaz, eddig is csak akkor kezdtem bele egy párkapcsolatba, ha azt éreztem, ebből ásó, kapa, nagyharang lehet, de most már csak olyasvalakivel kezdek majd párkapcsolatba, akivel azt érzem, többé vagy jobbá válok mellette. Aki épít és nem leépít, aki mellett erősnek érzem magam, ragyoghatok és nem elviszi az energiámat, hanem együtt emeljük egymást. Amíg nem találom meg ezt az illetőt, addig senkivel le nem állok!"