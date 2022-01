Sebestyén Balázs idén sem állt le a fogadásokkal! – videó

Majka például egy megnyert fogadás után, egy hétig alázhatta rommá a műsorvezetőt, sőt a rapper egy alkalommal fel is pofozhatta Balázst az egyik reggeli műsorban. A rádiós műsorvezető egy másik vesztes próbálkozás alkalmával kénytelen volt egy centisre vágatni dús és emblematikus hajkoronáját. A Rádió1 reggeli műsorának vezetője legutóbb októberben került a címlapokra, amikor is egy elvesztett fogadás miatt pandának öltözve ment be dolgozni munkahelyére. Sokan azt gondolnák, ennyi félresikerült próbálkozás után Balázs már ne kísérti többet a szerencséjét, azonban a műsorvezető ismét meggondolatlan volt. Hogy pontosan kivel is miben állapodott meg, kiderül a Darázsfészek újratöltve műsorának adásából.