Már javában pletykálják: Ők lehetnek a Sztárban Sztár versenyzői

Február 6-tól visszatér a képernyőre a TV2 sikerműsora, a Sztárban Sztár. Az átalakuló-showműsor nyolcadik évadában tizenkét híresség száll majd harcba a Magyarország legsokoldalúbb előadója címért. De vajon kik lesznek azok, akik nevetést, esetleg könnyeket csalnak majd a produkcióikkal a nézők arcára az elkövetkezendő hetekben? A Metropol utánajárt a híreszteléseknek.

Az internetes kommentszekciókban egyre többször merül fel Zámbó Krisztián neve, akit a rejtélyes promóvideóban többen látni véltek. Az énekes felbukkanása a műsorban nem is lenne olyan meglepő, hiszen Krisztián évek óta több helyen is nyilatkozta, hogy mennyire szívesen részt venne a Sztárban Sztár valamelyik évadában. Zámbó Jimmy legidősebb fia nagy rajongója a műsornak, és most megmutathatná a sokoldalúságát - sőt, akár édesapja valamelyik ikonikus dalát is elénekelhetné.

Azt is pletykálják, hogy akár Feng Ya Ou is visszatérhet a képernyőre a műsorban. Az énekest a Sztárban sztár leszek! első évadában ismerhette meg a közönség, és a csatorna egyik nagy felfedezettjének számít. De a kalapban van egy régi kedvenc, Galambos Dorina neve is. Pély Barna volt felesége tizennyolc évvel ezelőtt, TV2-n bontogatta először a szárnyait, a Megasztár első évadában. Különleges énekhangja sokáig repítette a műsorban, és a karrierje a tehetségkutató után sem rekedt meg. Sokoldalú előadóként bizonyára sok meglepetést tudna okozni a nézőknek.

A promovideóban egy sötét hajú szépség is felbukkan, akit többen, többféleképpen azonosítanak: sokak szerint az illető nem más, mint a Youtube-on milliós megtekintésű zenékkel rendelkező Nemazalány, de van, aki Hient, míg más Péterffy Lilit véli felfedezni az illetőben.

Hogy ki lesz az a tizenkét énekes, akik hétről hétre elkápráztatják a nézőket, hamarosan kiderül. Addig is, jó találgatást mindenkinek!